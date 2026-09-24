Из премьеров – в спикеры: Андрей Назаров возглавил Государственное Собрание Башкирии

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Андрей Назаров единогласно избран председателем Государственного Собрания – Курултая Башкирии.

Кандидатуру Назарова выдвинула фракция «Единая Россия», ее поддержали также фракции ЛДПР и «Справедливая Россия». Исполнявший обязанности председателя парламента Салават Хусаинов выразил уверенность, что опыт и авторитет Назарова в республике и за ее пределами позволят ему справиться со всеми стоящими перед парламентом задачами.

Назаров возглавлял правительство Башкирии с 2020 года по сентябрь 2026 года, до этого занимал пост первого заместителя премьер-министра республики. Его политическая карьера началась в 1998 году, когда он стал депутатом городского совета Сибая. В 2003 году он впервые вошел в состав Государственного Собрания – Курултая, а в 2007-2011 годах представлял республику в Государственной думе России.

Андрей Геннадьевич Назаров родился 28 апреля 1970 года в Баймаке. Кандидат политических наук. Среди его наград – орден Салавата Юлаева, орден Григория Аксакова и Почетная грамота Президента России. Назарову присвоены звания заслуженного экономиста и заслуженного строителя Башкирии.

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