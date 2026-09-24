В уфимском аэропорту задержали 26 рейсов: это случилось на фоне атаки БПЛА

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии опубликовало сводку об обстановке в республике за прошедшие сутки.

На дорогах республики ха последние 24 часа зафиксировали 10 дорожно-транспортных происшествий, шесть из которых произошли в Уфе. В авариях пострадали 16 человек, погибших нет.

В общественном транспорте происшествий не было: «Башавтотранс» не зафиксировал ни одного ДТП с пассажирами, на Южном автовокзале все рейсы выполнили в штатном режиме.

В аэропорту Уфы за сутки задержали 26 рейсов и отменили четыре. При этом инцидентов, связанных с безопасностью, там не зафиксировали.

– На линии Куйбышевской железной дороги происшествий по безопасности не зафиксировано, проезд обеспечен, – сообщает Минтранс.

Напомним, вчера Уфа отразила атаку 20 БПЛА. Об этом на оперативном совещании в Центре управления республикой рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.