Сотрудник охранного предприятия из Башкирии наказал свое руководство через прокуратуру и суд

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Житель Белорецка добился через суд выплаты задержанной зарплаты и компенсации. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Мужчина работал в охранном предприятии, однако на протяжении нескольких месяцев организация выплачивала зарплату с задержками и не в полном объеме. Долг перед работником составил более 25 тысяч рублей.

После обращения жителя Белорецкая межрайонная прокуратура провела проверку и обратилась в суд с иском о взыскании задолженности, компенсации за нарушение сроков выплаты и возмещении морального вреда.

Суд согласился с доводами надзорного ведомства и удовлетворил иск в полном объеме. Общая сумма взысканных средств превысила 35 тысяч рублей.

– Исполнение судебного решения и восстановление прав заявителя находятся на контроле надзорного ведомства, – сообщает надзорное ведомство.

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