В Башкирии вспыхнуло шесть природных пожаров: ЧП произошли в пяти районах республики

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

В Башкирии за прошедшие сутки зарегистрировали два лесных пожара и четыре загорания сухой растительности. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Лесные пожары вспыхнули в Бурзянском и Зилаирском районах. Возгорания сухой травы зафиксировали в Абзелиловском, Хайбуллинском и Ишимбайском районах – в последнем таких случаев два.

С начала года в республике возникло 32 очага лесных пожаров на общей площади более 288 гектаров и 298 загораний сухой растительности на площади более 1993 гектаров.

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