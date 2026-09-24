В Уфе растет заболеваемость коварной инфекцией: болеют уже тысячи людей

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В Уфе начался сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом на оперативном совещании в мэрии рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора Башкирии Галина Пермина.

За прошедшую неделю в Уфе зарегистрировали более 8 тысяч случаев заболевания, почти половина из которых – среди детей. Рост заболеваемости связан с формированием организованных коллективов после летних каникул. При этом среди циркулирующих вирусов грипп пока не выявлен – регистрируются вирусы негриппозной этиологии.

Тем не менее к гриппу уже готовятся. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в этом эпидсезоне ожидается циркуляция вирусов гриппа A (H1N1) штамм Missouri, A (H3N2) штамм Darwin и вируса гриппа B (Tokyo). Все три штамма включены в состав актуальных вакцин.

На текущей неделе в республику поступит основная партия вакцины за счет федерального бюджета – 1 700 000 доз. Дополнительно регион закупил 3,5 тысячи доз препарата «Гриппол» за счет собственных средств. В первую очередь прививки получат группы риска: дети, беременные женщины, люди старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями, а также работники медицинских и образовательных организаций. Работодателям рекомендовали прививать сотрудников за свой счет.

Оптимальное время для вакцинации – сентябрь и октябрь. По многолетним наблюдениям, эпидемиологический подъем начинается в декабре, а пик заболеваемости приходится на январь и февраль. Пермина также напомнила о базовых мерах профилактики: поддержании комфортной температуры в помещениях, регулярной уборке с дезинфицирующими средствами и обеззараживании воздуха.

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