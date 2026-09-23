Бабье лето в Башкирии продолжается: сколько еще простоит теплая погода

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Башкирии продолжает радовать нетипичное для осени тепло – среднесуточная температура превышает норму на 4-6 градусов. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

– 22 сентября воздух днем прогрелся до +21, +27°. Такая высокая для этих дат температура сохранится по 24 сентября, – утверждают метеорологи.

Затем погоду в республике определит другой антициклон, на этот раз северо-западного происхождения. В выходные ночью столбики термометров опустятся до +1, +6 градусов, а в северных и горных районах возможны слабые заморозки. Днем воздух прогреется только до +15, +21 градуса. Осадков синоптики не ожидают.

В начале следующей недели погодные условия останутся такими же и будут благоприятны для завершения уборочных работ.

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