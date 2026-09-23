Реконструкция уфимской улицы Октябрьской революции продлится еще 4 года: что уже готово, что будет сделано

Фото: Администрация Уфы

Реконструкция улицы Октябрьской революции в Уфе продолжится еще четыре года. Об этом на оперативном совещании в мэрии рассказал начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений города Константин Паппе.

Чиновник утвреждает, что проект должен улучшить транспортную ситуацию в южной части города, а также связать пешеходным маршрутом Гостиный двор и сад имени Аксакова.

Первый этап работ – участок от улицы Ленина до улицы Цюрупы – завершили еще в 2024 году. Сейчас основной объем работ приходится на отрезок от Цюрупы до Воровского протяженностью около километра. Во время археологических изысканий там выявили объекты, представляющие историческую ценность. Строители уже переустроили сети связи, тепло- и водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, проложили более 7 км ливневой канализации, построили двухполосную проезжую часть с парковочными карманами и техническими полосами, а также разбили газоны под будущее озеленение.

На отрезке от Цюрупы до Новомостовой в этом году уложили гранитную плитку на тротуаре по четной стороне. Остальные участки временно покрыты асфальтогранулятом – окончательно их доведут до готовности в 2027 году, когда позволят условия муниципального контракта и финансирование. Движение по обновленной части дороги открыли 14 сентября, а работы по наружному освещению планируют закончить до конца сентября.

Отдельное направление реконструкции – объекты культурного наследия на этой улице. Их будут реставрировать вместе с прокладкой инженерных сетей и благоустройством прилегающей территории. На участке от Цюрупы до Новомостовой к этим работам уже приступили: четной стороной займется инвестор, нечетной – муниципалитет.

Инженерные сети водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения должны довести до земельных участков существующих зданий к 2027 году. На отрезке от Новомостовой до Воровского аналогичные работы запланированы на 2028-2029 годы.

Как только здания подключат к новым коммуникациям, власти планируют заняться благоустройством территории вокруг исторических объектов – провести озеленение, установить малые архитектурные формы, наружное и архитектурное освещение, а также системы видеонаблюдения. На участке от Цюрупы до Новомостовой эти работы намечены на 2028 год при условии финансирования: четную сторону благоустроит инвестор. В следующие годы благоустройство распространится и на территорию до улицы Воровского.

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