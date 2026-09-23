Когда в Уфе начнется отопительный сезон: в мэрии дали ответ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе ответили, когда начнется подача тепла в дома. По словам начальника управления по обеспечению жизнедеятельности администрации города Антон Тристан, отопление включат, когда среднесуточная температура воздуха продержится ниже 8 градусов на протяжении пяти суток подряд. При этом синоптики обещают до конца месяца сухую и теплую погоду, поэтому раннего старта отопительного сезона ждать не стоит.

На сегодняшнем оперативном совещании в мэрии Тристан также рассказал, что все регламентные работы по подготовке города к осенне-зимнему периоду уже завершены. Оставшиеся замечания устранят до 15 октября – в этот же день назначена повторная проверка готовности систем.

Исполняющий обязанности мэра Уфы Рустам Шарипов отметил, что ситуация находится на особом контроле. Он уточнил, что пока на улице тепло, обращений от жителей по поводу отопления не поступает, но с приходом холодов их количество может вырасти.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.