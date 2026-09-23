В Уфе двум юристкам дали до 11 лет колонии: их осудили за взятки по делам о лишении прав

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Советский районный суд Уфы вынес приговор двум женщинам-юристам, получивших от клиентов взятки на сумму почти 1,6 млн рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

По данным надзорного ведомства, что женщины с января 2023 по май 2024 года получали от доверителей незаконное денежное вознаграждение. Их клиенты проходили по делам об административных правонарушениях за нарушение правил дорожного движения, а юристы убеждали их оказать содействие, чтобы клиентов не лишили права управления транспортными средствами. Всего юристки получили взятки от 36 граждан на сумму от 17 до 70 тысяч рублей каждая.

Подсудимые не признали вину. Им назначили 10,5 и 11 лет колонии общего режима, а также штрафы в 2 и 2,5 миллиона рублей соответственно. Суд также конфисковал сумму взяток.

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