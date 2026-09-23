В Башкирии ворота рухнули на 10-летнего мальчика: Бастрыкин потребовал доклад

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ребенке, получившем травму в Башкирии. Об этом рассказали в информационном центре ведомства.

На одной из спортивных площадок Уфы незакрепленные металлические ворота упали на 10-летнего мальчика. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

Возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю СК Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал, что инцидент произошел в Уфимском районе в минувшее воскресенье – 21 сентября. По словам самого пострадавшего, на него упали железные футбольные ворота. Ребенка с различными травмами госпитализировали в Городскую детскую клиническую больницу №17. Его состояние после ЧП оценили как средней степени тяжести.

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