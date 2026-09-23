Подросток принес в школу тесак и напугал им сверстников: полиция начала расследование

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В МВД Башкирии подтвердили инцидент с ножом в школе на улице Степана Кувыкина в Уфе. Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть отдела полиции №3 около 10:30. По предварительным данным, у одного из учеников обнаружили нож. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Telegram-канал Mash Batash сообщил, что восьмиклассник пронес в школу №22 нож. По предварительным данным, подросток подкараулил троих парней из параллельного класса у поста охраны, достал тесак и стал размахивать им перед ними. Дети разбежались и рассказали о случившемся родителям. Когда те приехали в школу, директор заявила, что уже решила проблему, однако один из родителей все равно вызвал полицию.

Глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов заявил, что ситуацию оперативно зафиксировали педагоги и незамедлительно вызвали в школу маму ученика. На место прибыли все необходимые правоохранительные службы, пострадавших нет. По его словам, администрация школы сработала строго по утвержденному алгоритму действий при угрозах, угрозы для жизни и здоровья учеников и педагогического состава нет.

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