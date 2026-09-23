«Администрация школы сработала по алгоритму»: глава района Уфы прокомментировал ЧП с ножом в школе №22

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Глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов прокомментировал инцидент с ножом в школе № 22, где восьмиклассник напугал учеников.

По его словам, ситуацию оперативно зафиксировали педагоги и незамедлительно вызвали в школу маму ученика. На место прибыли все необходимые правоохранительные службы. Пострадавших нет.

Нурдавлятов отметил, что администрация школы сработала строго по утвержденному алгоритму действий при угрозах – это правильная и единственно верная реакция на подобный сигнал. Угрозы для жизни и здоровья учеников и педагогического состава нет. Глава района подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.

Ранее Telegram-канал Mash Batash сообщил, что восьмиклассник пронес в школу нож. По предварительным данным, подросток подкараулил троих парней из параллельного класса у поста охраны, достал тесак и стал размахивать им перед ними. Дети разбежались и рассказали о случившемся родителям. Когда те приехали в школу, директор заявила, что уже решила проблему, однако один из родителей все равно вызвал полицию. От комментариев руководитель школы отказалась.

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