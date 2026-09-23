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НовостиОбщество23 сентября 2026 11:23

В Уфе подросток пронес в школу тесак и напугал им детей

В Уфе восьмиклассник напугал ножом трех учеников в школе №22
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Кировском районе Уфы в школу №22 восьмиклассник пронес нож. Об этом рассказал Telegram-канал Mash Batash.

По предварительным данным, подросток подкараулил троих парней из параллельного класса у поста охраны, вынул тесак и стал размахивать им перед ними. Дети разбежались и рассказали о случившемся родителям.

Когда родители приехали в школу, директор заявила, что уже решила проблему. Однако один из родителей все равно вызвал полицию.

Комментариев насчет случившегося руководитель школы давать не стала.

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