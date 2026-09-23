Кишечные палочки в еде: в уфимском «Арт-Квадрате» закрыли рюмочную

Фото: ФССП Башкирии

Судебные приставы приостановили деятельность «Центральной рюмочной» в Уфе – заведение расположено на популярной у горожан площадке «Арт-Квадрат». Об этом рассказали в Федеральной пресс-службе судебных приставов Башкирии.

Внеплановая выездная проверка Роспотребнадзора выявила ряд нарушений санитарно-эпидемиологических правил и норм. В заведении не исключили риск микробиологического и паразитологического загрязнения, а в пищевых продуктах обнаружили бактерии группы кишечных палочек, опасные для здоровья и жизни человека.

Материалы проверки передали в суд. Директора ООО «Центробар» признали виновным по административной статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, строений и сооружений» и назначили наказание в виде приостановления деятельности заведения на 90 суток.

ФССП возбудила исполнительное производство. Приставы опечатали заведение – все это время оно будет закрыто для посещения. Директора предупредили об административной и уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы.

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