Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 сентября 2026 10:45

Шельдяев опроверг распространяемый от его имени фейк о приостановке работы «Башнефть-Новойл»

Шельдяев опроверг информацию об остановке работы «Башнефть-Новойл»
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Аккаунт Александра Шельдяева в соцсетях

Фото: Аккаунт Александра Шельдяева в соцсетях

Злоумышленники создали в Telegram фейковую страницу, где от имени исполняющего обязанности премьер-министра Башкирии Александра Шельдяева распространили недостоверную информацию о приостановке деятельности «Башнефть-Новойл». Об этом на своих ресурсах рассказал сам чиновник.

Он подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности, и попросил жителей республики доверять только официальным источникам.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.