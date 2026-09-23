Шельдяев опроверг распространяемый от его имени фейк о приостановке работы «Башнефть-Новойл»

Фото: Аккаунт Александра Шельдяева в соцсетях

Злоумышленники создали в Telegram фейковую страницу, где от имени исполняющего обязанности премьер-министра Башкирии Александра Шельдяева распространили недостоверную информацию о приостановке деятельности «Башнефть-Новойл». Об этом на своих ресурсах рассказал сам чиновник.

Он подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности, и попросил жителей республики доверять только официальным источникам.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.