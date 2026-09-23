В аэропорту Уфы люди в военной форме захватили самолет: подробности стали известны только спустя десятилетия

Фото: ФСБ Башкирии

В этом месяце исполнилось 40 лет со дня освобождения заложников захваченного в уфимском аэропорту самолета Ту-134А. Об этом напомнили в ФСБ Башкирии.

20 сентября 1986 года самолет захватили вооруженные дезертиры, сбежавшие из воинской части. Долгие годы работа следователей КГБ Башкирской АССР и сотрудников специальных подразделений, включая группу «Альфа», оставалась засекреченной. Ситуация изменилась в 2023 году: управление рассекретило 22 тома уголовного дела. Общественности стали доступны фотографии самолета с огнестрельными повреждениями, результаты трасологических экспертиз, оригиналы допросов, характеристики и анкеты преступников, акты судебно-психиатрических экспертиз, показания свидетелей и выводы следствия.

Генерал-майор Геннадий Зайцев, участвовавший в освобождении самолета, рассказал, что экипаж доложил в диспетчерскую службу аэропорта о захвате в 2 часа 40 минут. Двое неизвестных в военной форме ворвались в самолет с пулеметом и автоматом и потребовали вылета в Пакистан. По тревоге сотрудники группы «А» срочно вылетели в Уфу, операцию на месте возглавил председатель республиканского КГБ генерал-майор Виктор Мищенко. Штурм по уничтожению террористов длился 8 секунд: одного из захватчиков убили на месте, второго ранили в ногу. Его вылечили и позже расстреляли по решению суда. Остальных членов преступной группы арестовали и приговорили к различным срокам лишения свободы.

Полковник в отставке, бывший старший следователь республиканского КГБ, заслуженный юрист России и Башкирии Ахат Мингазов рассказал о еще одной детали операции. Сотрудник КГБ Анатолий Коцага под видом техника вышел на переговоры с террористами и убедил их, что самолет поврежден в результате перестрелки и требует ремонта. Благодаря этому удалось получить точные данные о количестве и вооружении преступников – эта информация сыграла ключевую роль при штурме.

Руководитель Историко-демонстрационного зала управления Дарья Королева рассказала о наградах участникам операции. Геннадию Зайцеву за мужество и отвагу присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Анатолий Коцага получил орден Красной Звезды, руководитель следственного подразделения республиканского КГБ Геннадий Черепанов – почетное звание заслуженного юриста. Бортпроводницы Елена Жуковская и Светлана Жабинец получили орден Красного Знамени и орден Трудового Красного Знамени соответственно.

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