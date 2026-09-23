Хозяин сгоревшего ТСК «Солнечный» задержан: его подозревают по двум уголовным статьям

Фото: СКР

Следователи задержали владельца торгово-сервисного комплекса «Солнечный» в Стерлитамаке – там при пожаре погибли и пострадали люди. Об этом рассказали в Следственном комитете России.

Индивидуального предпринимателя подозревают по двум статьям: «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Пожар в здании комплекса произошел днем 22 сентября 2026 года – погибли четыре человека, еще несколько пострадали. Следствие считает, что собственник здания не обеспечил соблюдение норм пожарной безопасности при эксплуатации объекта, и это привело к трагическим последствиям.

С задержанным уже провели первоначальные следственные действия. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Следователи и криминалисты продолжают собирать доказательства: изъяли правоустанавливающую и техническую документацию по противопожарной безопасности объекта, допрашивают очевидцев. Назначен комплекс судебных экспертиз. Отдельно правовую оценку дадут действиям или бездействию должностных лиц органов пожарного надзора.

Ранее сообщалось, что четверо пострадавших продолжают лечение в городской клинической больнице № 1 Стерлитамака – их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Об этом рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Одну из пациенток санитарной авиацией доставили в ожоговый центр уфимской клинической больницы № 18, ее состояние остается крайне тяжелым.

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