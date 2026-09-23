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НовостиОбщество23 сентября 2026 7:20

«Прошли на очень высоком организационном уровне» – Хабиров о выборах в Башкирии

Хабиров подвел предварительные итоги выборов Башкирии
Захар ЯКОВЛЕВ
Кадр трансляции из ЦУР Башкирии

Кадр трансляции из ЦУР Башкирии

Сегодня, 23 сентября, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой подвел предварительные итоги голосования в Государственную думу.

По его словам, выборы прошли на высоком организационном уровне. Хабиров поблагодарил глав муниципальных образований за проделанную работу: проголосовать пришли 78,64% избирателей республики – почти 3 миллиона человек. Организовать предстояло работу всех избирательных участков, подвоз людей и охрану.

Отдельно глава республики поблагодарил силовые структуры. Он отметил, что выборы прошли в условиях постоянных атак: только сегодня Башкирия отразила очередное нападение беспилотников, сбив 20 дронов.

Хабиров также рассказал, что организованно прошли выборы в городской совет Уфы и довыборы в Государственное Собрание Башкирии.

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