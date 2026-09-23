В Башкирии выявили опасную инфекцию: заразились ребенок и трое взрослых

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В башкирском городе Агидель зафиксировали четыре случая туляремии – среди заболевших один ребенок. Об этом рассказала администрация города.

Местные власти совместно с Роспотребнадзором уже развернули противоэпидемические мероприятия: территорию обрабатывают, ведут мониторинг ситуации.

Туляремия – природно-очаговая инфекция, и Агидель находится в зоне такого очага уже много лет. Важно знать: от человека к человеку болезнь не передается. Однако без своевременного лечения она может быть опасна.

Заразиться можно несколькими путями. Первый – укусы насекомых: комаров, слепней, клещей. Второй – контакт с грызунами, их пылью или тушками при разделке. Третий – употребление сырой воды из открытых водоемов и немытых продуктов.

Распознать болезнь помогут характерные симптомы: резкий скачок температуры, головная боль, слабость и воспаление лимфатических узлов с образованием бубонов.

Надежнее всего защититься поможет вакцинация – прививка формирует иммунитет на пять лет. Помимо этого, стоит использовать репелленты и носить закрытую одежду на природе, пить только кипяченую или бутилированную воду, тщательно мыть овощи и фрукты, а при работе с грызунами – надевать перчатки.

При первых признаках болезни нужно сразу обратиться к врачу, не пытаясь лечиться самостоятельно.

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