Аэропорт Уфы возобновил работу. Но беспилотная опасность в Башкирии сохраняется

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аэропорт Уфы возобновил прием и выпуск воздушных судов – временные ограничения сняли. Об этом рассказал председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

При этом режим «Беспилотная опасность» на территории республики продолжает действовать.

Режим ввели в сегодня в 5:32, тогда же аэропорт Уфы закрыли на прием и вылет самолетов. Утром жители города сообщали в социальных сетях о хлопках над Уфой, в том числе в северной части города – свидетельства начали поступать около восьми часов утра.

Ночью силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над территорией России 514 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, рассказали в Министерстве обороны страны. Помимо Башкирии, дроны фиксировали над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Орловской, Калужской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, Саратовской, Самарской, Ульяновской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Татарстаном и Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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