Одну из пострадавших санавиацией доставили в Уфе: Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при пожаре в ТСК «Солнечный» в Башкирии

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Четверо пострадавших при пожаре в торговом центре «Солнечный» продолжают лечение в городской клинической больнице №1 Стерлитамака. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Об этом рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Одну из пациенток санитарной авиацией доставили в ожоговый центр уфимскую клинической больницы № 18. Ее состояние крайне тяжелое. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, пожар произошел вчера днем в четырехэтажном здании на улице Коммунистической. Погибли четыре человека, пострадали девять. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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