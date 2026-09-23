На 8,1% за год: средний размер пенсий в Башкирии превысил 24,7 тысячи рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За год средний размер пенсии в Башкирии вырос на 8,1% – до 24 758 рублей. Об этом свидетельствуют данные Фонда пенсионного и социального страхования России по состоянию на 1 августа 2026 года.

Республика обогнала соседей по Приволжскому федеральному округу: там средняя пенсия составляет 24 552 рубля. Однако до общероссийского показателя в 25 469 рублей Башкирии пока не хватает.

Работающие пенсионеры в республике получают в среднем 24 114 рублей – больше, чем в среднем по стране (24 017 рублей) и по округу (23 042 рубля). У неработающих пенсионеров выплаты чуть выше – 24 898 рублей, но этот показатель уступает как среднему по ПФО (24 917 рублей), так и по России (25 850 рублей).

Среди регионов Приволжского округа лучше всего обеспечены пенсионеры Пермского края – 25 602 рубля. Следом идут Удмуртия (25 283 рубля), Нижегородская область (25 192 рубля) и Татарстан (25 099 рублей). Меньше всего получают в Марий Эл – 22 953 рубля.

В масштабах страны разрыв куда заметнее. Пенсионеры Чукотского автономного округа получают в среднем 42 274 рубля, Ненецкого – 38 949 рублей, Магаданской области – 37 864 рубля: сказываются северные надбавки. На другом полюсе – Дагестан (18 932 рубля), Кабардино-Балкария (19 334 рубля) и Ингушетия (19 982 рубля).

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