Хабиров встретился с Машковым: Башкирия хочет принять «Золотую маску» в 2028 году

Фото: Администрация главы Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров встретился в Москве с народным артистом России, председателем Союза театральных деятелей страны Владимиром Машковым.

Руководитель региона поблагодарил Машкова за внимание к региональным отделениям Союза. Башкирское насчитывает более 570 членов и входит в число самых многочисленных в стране. В республике работают уникальные национальные театры и труппы, которые ставят спектакли на разных языках.

На встрече обсудили поддержку Международного фестиваля национальных театров «Туғанлыҡ», который на протяжении многих лет проходит в Уфе. Кроме того, глава республики обратился с просьбой провести в Башкирии церемонию вручения национальной премии «Золотая маска» в 2028 году. По словам Хабирова, театральные коллективы республики в последние годы показывают хорошие результаты.

– А еще я пригласил Владимира Машкова на открытие Дома актера имени Бедер Юсуповой, когда мы завершим его реконструкцию. Буду рад новой встрече! – заявил руководитель региона.

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