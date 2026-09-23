Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня утром, 23 сентября, жители Уфы начали сообщать о хлопках, раздающихся над городом, в том числе в северной его части. Сведения стали поступать от горожан в социальных сетях около восьми часов утра. Официальных комментариев от властей пока не поступало.

Уже почти четыре часа, с 5:32, на всей территории Башкирии действует режим «Беспилотная опасность». Аэропорт «Уфа» закрыт на прием и вылет воздушных судов.

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