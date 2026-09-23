В Башкирии объявлена «Беспилотная опасность»: уфимский аэропорт ограничил полеты

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На территории Башкирии объявлен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

В аэропорту «Уфа» введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Жителей просят быть бдительными.

МЧС напомнило правила поведения при угрозе беспилотной или ракетной опасности. Необходимо держаться подальше от окон – осколки стекла могут быть опасны при взрыве. Без необходимости выходить на улицу не следует. Если вы обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата, подходить к ним нельзя — нужно сообщить о находке по номеру 112.

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