Утром туман на дорогах: какая погода ждет жителей Башкирии в середине недели

В Башкирии 23 сентября прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. По данным Башгидрометцентра, температура воздуха ночью составит +7, +12°С, местами до +2°С, днем +22, +27°С. Экстренные службы республики предупреждают водителей: ночью и местами утром на дорогах будет туман, видимость упадет до 500 метров и менее.

В Уфе 23 сентября ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер будет слабый, переменных направлений. Температура воздуха ночью +7, +9°С, днем +23,+25°С.

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