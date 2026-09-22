В Башкирии завершили подсчет голосов на выборах в Госдуму

В Башкирии завершился подсчет голосов на выборах в Государственную Думу России. После обработки 100% протоколов сообщается, что партия «Единая Россия» получила 60,72% голосов избирателей. Как сообщает «РБК-Уфа» со ссылкой на данный Центризбиркома Башкирии, всего за парти отдали голоса более 2,301 млн избирателей.

За КПРФ в Башкирии свои голоса отдали 10,93% принимавших участие в выборах избирателей, за ЛДПР – 8,42%. «Новые люди» и «Справедливая Россия» на избирательных участках в республике набрали по 8,11% голосов. Остальные партии набрали менее 5% голосов избирателей.

На выборах в Госдуму по одномандатным округам в Башкирии победу одержали члены партии «Едина Россия» Денис Чернавин (66,19%), Юлай Кидрасов (63,09%), Эльвира Аиткулова (62,27%), Зариф Байгускаров (70,12%) и Гульнур Кульсарина (65,98%). Баллотировавшийся от партии «Родина» Алексей Журавлев набрал 53,94% и одержал победу над другими кандидатами.

Ранее Центризбирком Башкирии сообщал, что явка избирателей на трехдневном голосовании составила 80,43% от числа зарегистрированных избирателей.

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