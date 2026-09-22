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НовостиОбщество22 сентября 2026 15:24

Организуют подвоз воды: жители уфимского Затона на сутки останутся без воды

В уфимском Затоне и поселке 8 марта на сутки отключат водоснабжение
Павел КРАЙНОВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе целый микрорайон города на сутки останется без водоснабжения. Как сообщили в Уфаводоканале, с 10 часов утра 24 сентября и до 9 утра 25 сентября будет плановое отключение водопровода на проспекте Дружбы народов. Специалисты планируют заменить запорную арматуру и установить узел приборного учета подачи холодной воды в микрорайон «Затон».

- Под отключение холодного водоснабжения попадают абоненты: микрорайона «Затон»; поселка 8 Марта; Сафроновского; жилого комплекса «Сосны»; жилого комплекса «8 Марта»; жилого комплекса «Новаленд», - сообщает Уфаводоканал.

Власти организуют на эти сутки подвоз питьевой воды по следующим адресам:

- Улица Асхата Мирзагитова, 10;

- Пересечение переулка Надежды и Алексеевского шоссе;

- Улица Тальковая, 38, Артезианская, 13, Афзала Тагирова, 2а, Дружбы Народов, 53, Дружбы Народов, 61, Летчиков, 2д, Летчиков, 12, Ахметова, 300, Ахметова, 324, Чкалова, 131, Гази Загитова, 11, Ахметова, 24.

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