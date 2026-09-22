В Башкирии пьяная мать села за руль и взяла с собой 4-летнего ребенка: ничем хорошим это не кончилось

Фото: ГАИ Башкирии

В Белебее сотрудники Госавтоинспекции остановили ночью автомобиль, за рулем которого находилась нетрезвая женщина, а в салоне был 4-летний ребенок. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.

У 30-летней автоледи были явные признаки опьянения. Освидетельствование подтвердило подозрения сотрудников ДПС: прибор показал 0,696 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Женщину отстранили от управления, на нее составили административный материал по статье за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Машину отправили на специализированную стоянку.

В ГАИ напомнили, что управлять автомобилем в пьяном состоянии недопустимо, особенно когда в салоне находятся дети. Ведь ребенок – самый беззащитный пассажир, и его безопасность целиком зависит от взрослых.

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