«Предусмотрели несколько десятков миллиардов рублей» – Хабиров о поддержке участников СВО и их семей в 2026 году

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В Башкирии в 2026 году на поддержку участников специальной военной операции и их семей предусмотрели несколько десятков миллиардов рублей. Функционируют 99 мер поддержки, 55 из них – региональные. Об этом глава республики Радий Хабиров рассказал в интервью изданию «Интерфакс».

Главная задача, по словам Хабирова, – чтобы каждый боец и его семья чувствовали, что они не одни. Основной пакет мер касается детей участников СВО. Это бесплатное питание в школах, первоочередное зачисление в детские сады и бесплатный проезд на общественном транспорте по карте «Алга».

Бойцы и члены их семей могут получить санаторно-курортное лечение в санаториях республики. Им также помогают с адаптацией жилья, трудоустройством и запуском своего дела. В этой работе хорошо помогают Госфонд «Защитники Отечества», Ассоциация ветеранов СВО и другие организации.

Хабиров отметил, что запущенные меры – это база для дальнейшей работы. Система поддержки не может быть статичной. Она должна меняться вместе с потребностями людей, быть гибкой и адаптироваться под реальные жизненные ситуации.

Главный ориентир, по его словам, – чтобы поддержка дошла до каждого без исключений. Совершенствовать систему продолжат столько, сколько потребуется.

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