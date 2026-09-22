Мэр Стерлитамака: пострадавшим в трагедии в ТСК «Солнечный» окажут всю необходимую помощь

Фото: Администрация Стерлитамака

Мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов прибыл на место пожара в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» на улице Коммунистической.

Погибли четыре человека. Родственникам погибших обещают оказать всю необходимую помощь. Есть и пострадавшие – им сейчас оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Шаймарданов попросил жителей доверять официальным источникам информации. В ближайшее время он проведет заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, где примут соответствующие решения.

Ранее сообщалось, что при пожаре погибли четыре человека, пострадали девять. Четвертая погибшая – 51-летняя сотрудница завода по производству спиртных напитков, по данным Telegram-канала SHOT. По информации Telegram-канала Baza, жертвами стали три родные сестры, которые пришли в ТЦ за подарком матери.

Пожар произошел сегодня днем в четырехэтажном здании. Огонь потушили на площади 2100 квадратных метров, сейчас специалисты разбирают конструкции. К тушению и аварийно-спасательным работам привлекли 47 человек и 16 единиц техники. Из здания эвакуировали 17 человек, среди них один ребенок.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств гибели людей. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Глава Башкирии Радий Хабиров выразил соболезнования родным и близким погибших и поручил проверить подобные центры, чтобы не допустить повторения трагедии.

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