SHOT: известна личность четвертой погибшей в пожаре в Башкирии

Фото: SHOT

Четвертая погибшая при пожаре в торговом центре «Солнечный» в Стелитамаке – 51-летняя женщина, сотрудница завода по производству спиртных напитков. Об этом рассказал Telegram-канал SHOT.

По данным канала, женщина пришла в комплекс за товарами. До трагедии она была в отпуске в Сочи с мужем и 19-летним сыном, на прошлой неделе семья вернулась домой.

Ранее, по данным Telegram-канала Baza, жертвами пожара стали три родные сестры. Они приехали в торговый центр за подарком на день рождения матери. Всего при пожаре погибли четыре человека, пострадали девять.

Пожар произошел сегодня днем в четырехэтажном здании на улице Коммунистической. Огонь потушили на площади 2100 квадратных метров, сейчас специалисты разбирают конструкции. К тушению и аварийно-спасательным работам привлекли 47 человек и 16 единиц техники. Из горящего здания эвакуировали 17 человек, среди них один ребенок.

Возбуждено уголовное по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств гибели людей.

Глава республики Радий Хабиров выразил соболезнования родным и близким погибших. Он сообщил, что на месте соберется комиссия по чрезвычайным ситуациям, и поручил ответственным в ближайшее время проверить подобные центры, чтобы не допустить повторения трагедии.

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