Бастрыкин взял дело на контроль: глава СКР затребовал доклад о пожаре в ТСК «Солнечный» в Стерлитамаке

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств гибели людей при пожаре в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке. Об этом рассказали в информационном центре ведомства.

Возбуждено дело по уголовной статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Сейчас проводится комплекс следственных действий, назначены экспертные исследования.

Бастрыкин дал поручение руководителю следственного управления Следственного комитета по Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Пожар произошел сегодня днем в четырехэтажном здании на улице Коммунистической. Огонь потушили на площади 2100 квадратных метров, сейчас специалисты разбирают конструкции. К тушению и аварийно-спасательным работам привлекли 47 человек и 16 единиц техники. Из горящего здания эвакуировали 17 человек, среди них один ребенок. По данным МЧС, погибли четыре человека, пострадали девять.

Глава республики Радий Хабиров выразил соболезнования родным и близким погибших. Он сообщил, что на месте соберется комиссия по чрезвычайным ситуациям, и поручил ответственным в ближайшее время проверить подобные центры, чтобы не допустить повторения трагедии.

По данным Telegram-канала Baza, жертвами ЧП стали три родные сестры. Они приехали в комплекс за подарком на день рождения. Личность четвертой погибшей устанавливают.

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