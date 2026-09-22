Ликвидировано открытое горение: пожар в ТСК «Солнечный» в Стерлитамаке потушили

Фото: МЧС Башкирии

В торгово-сервисном комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке ликвидировали открытое горение. Об этом рассказали в МЧС Башкирии.

Огонь потушили на площади 2100 квадратных метров. Открытого пламени больше нет, сейчас специалисты разбирают конструкции. К тушению и аварийно-спасательным работам привлекли 47 человек и 16 единиц техники.

При пожаре погибли четыре человека. Пострадали восемь человек: четверых госпитализировали, остальные погибли. Из горящего здания эвакуировали 17 человек, среди них один ребенок.

На место выехал начальник МЧС Башкирии Владимир Горин. В ведомстве пояснили, что причину пожара эксперты пожарной лаборатории и дознаватели установят только после того, как смогут войти в здание без аппаратов для дыхания.

По данным Telegram-канала Baza, жертвами стали три родные сестры. Они приехали в комплекс за подарком на день рождения. Личность четвертой погибшей устанавливают.

По словам министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, в больнице Стерлитамака находятся три женщины и один подросток. Одна из пострадавших в тяжелом состоянии, ее поместили в реанимацию. Состояние остальных трех оценивают как средней степени тяжести. Среди них 27-летняя девушка, которая выпрыгнула с высоты третьего этажа, и 16-летняя девочка.

Возгорание случилось сегодня днем в четырехэтажном здании на улице Коммунистической. Очаг находился на втором этаже. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.