СМИ: трое погибших в пожаре в ТЦ в Башкирии – родные сестры, они пришли за подарком для мамы

Фото: МЧС Башкирии

При пожаре в торговом центре «Солнечный» в Башкирии погибли три родные сестры. Об этом рассказал Telegram-канал Baza.

По данным канала, девушки 27, 29 и 33 лет приехали в комплекс за подарком на день рождения матери. Все три сестры погибли. Личность четвертой погибшей сейчас устанавливают.

Пожар, по информации канала, начался из-за короткого замыкания.

Ранее сообщалось о трех погибших. По предварительным данным МЧС, пострадали семь человек. Пожарные вывели из горящего здания 17 человек, среди них один ребенок.

По словам министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, в больнице Стерлитамака находятся три женщины и один подросток. Одна из пострадавших в тяжелом состоянии, ее поместили в реанимацию. Состояние остальных трех оценивают как средней степени тяжести. Среди них 27-летняя девушка, которая выпрыгнула с высоты третьего этажа, и 16-летняя девочка.

Возгорание случилось сегодня днем около 13:30. Очаг находился на втором этаже четырехэтажного здания на улице Коммунистической. Заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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