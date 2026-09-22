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НовостиПроисшествия22 сентября 2026 11:04

Опубликовано видео с места трагедии в ТСК «Солнечный» в Стерлитамакевидео

Появилось видео с места пожара в ТСК «Солнечный» в Башкирии
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Прокуратура Башкирии

Фото: Прокуратура Башкирии

МВД и прокуратура Башкирии опубликовали видео с места пожара в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке.

Трагедия в ТСК «Солнечный» в Башкирии // 22.09.2026

Пожар начался сегодня около 13:30. Очаг находился на втором этаже комплекса. По предварительным данным, пострадали семь человек, трое из них погибли. Пожарные вывели из горящего здания 17 человек, среди них один ребенок.

По словам министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, в больнице Стерлитамака находятся три женщины и один подросток. Одна из пострадавших в тяжелом состоянии, ее поместили в реанимацию. Состояние остальных трех оценивают как средней степени тяжести. Среди них 27-летняя девушка, которая выпрыгнула с высоты третьего этажа, и 16-летняя девочка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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