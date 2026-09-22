СКР возбудил дело из-за трагедии в ТСК «Солнечный» в Стерлитамаке

Фото: СК Башкирии

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» после пожара в стерлитамакском торгово-сервисном комплексе «Солнечный». Об этом рассказали в Следственном комитете России.

Сегодня днем загорелся второй этаж здания. Есть погибшие и пострадавшие.

На месте работают следователи и криминалисты. После осмотра места происшествия назначат комплекс судебных экспертиз. Специалисты установят причину возгорания и смерти людей, а также дадут правовую оценку действиям тех, кто отвечал за пожарную безопасность на объекте.

Ранее в МЧС сообщили, что по предварительным данным пострадали семь человек, трое из них погибли. Пожарные вывели из горящего здания 17 человек, среди них один ребенок.

По словам министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, в больнице Стерлитамака сейчас находятся три женщины и один подросток. Одна из пострадавших в тяжелом состоянии, ее поместили в реанимацию. Состояние остальных трех оценивают как средней степени тяжести. Среди них 27-летняя девушка, которая выпрыгнула с высоты третьего этажа, и 16-летняя девочка.

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