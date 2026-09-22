Четверо в больнице: что известно о пострадавших в пожаре в ТСК «Солнечный» в Башкирии

Фото: МВД Башкирии

В больнице Стерлитамака после пожара в торговом центре «Солнечный» находятся три женщины и один подросток. Об этом рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Одна из пострадавших в тяжелом состоянии, ее поместили в реанимацию. Состояние остальных трех оценивают как средней степени тяжести. Среди них 27-летняя девушка, которая выпрыгнула с высоты третьего этажа, и 16-летняя девочка. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь. Ситуацию министр взял под личный контроль.

Пожар в четырехэтажном комплексе на улице Коммунистической начался днем, около 13:30. Очаг возгорания, по предварительным данным, находился на втором этаже. По данным Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по республике, пострадали семь человек, трое из них погибли. Пожарные ранее вывели из горящего здания 17 человек, среди них один ребенок.

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