«РИА Новости»: в Башкирии в пожаре в ТСК «Солнечный» погибли три человека

Фото: МВД Башкирии

Пожар в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке унес жизни трех человек. Об этом рассказали в МЧС Башкирии, информацию передало РИА Новости.

По предварительным данным, пострадали семь человек, трое из них погибли. Количество жертв и раненых еще уточняется. Пожарные ранее вывели из горящего здания 17 человек, среди них один ребенок.

Четырехэтажный комплекс на улице Коммунистической загорелся днем, около 13:30. Очаг возгорания, по данным ведомства, находился на втором этаже. Причину пожара пока не установили.

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