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НовостиПроисшествия22 сентября 2026 10:25

Прокуратура начала проверку из-за трагедии в ТСК «Солнечный» в Башкирии

Прокуратура Башкирии из-за пожара в ТСК «Солнечный»
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МВД Башкирии

Фото: МВД Башкирии

Прокуратура начала проверку из-за возгорания в стерлитамакском торгово-сервисном комплексе «Солнечный». Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

По предварительным данным, днем загорелись помещения на втором этаже четырехэтажного здания на улице Коммунистической. Погибшие и пострадавшие есть, их количество уточняется. Пожарные предварительно вывели из горящего здания 17 человек, среди них один ребенок.

Для координации работы спецслужб на место выехал заместитель прокурора Стерлитамака Андрей Лебедь.

Специалисты надзорного ведомства проверят соблюдение законодательства о пожарной безопасности, а также дадут оценку действиям контрольно-надзорных органов. В том числе речь идет о превентивных мерах против возгораний, безопасности эксплуатации объекта с массовым пребыванием людей и контроле за устранением ранее выявленных нарушений. При наличии оснований решат вопрос о мерах прокурорского реагирования.

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