В Башкирии при пожаре в ТСК «Солнечный» погибли люди: точное число пока неизвестно

Фото: МЧС Башкирии

При пожаре в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке погибли люди. Об этом рассказали в МЧС Башкирии.

Пострадавшие тоже есть, их количество вместе с числом погибших пока уточняется. Предварительно пожарные вывели из горящего здания 17 человек, среди них один ребенок.

Четырехэтажный комплекс на улице Коммунистической загорелся днем, около 13:30. Очаг возгорания, по данным ведомства, находился на втором этаже. Причину пожара пока не установили.

Судя по кадрам из социальных сетей, покинуть комплекс успели не все. На третьем этаже женщина выбралась через окно. Очевидцы поставили стремянку на крышу небольшого грузовика и пытались ее подхватить. Еще одному человеку пришлось выпрыгивать из окна, его ловили в покрывало.

На месте работают сотрудники МЧС. Туда съехались все ближайшие наряды полиции. В ведомстве рассказали, что сотрудники ГАИ принимают меры для обеспечения безопасности граждан и охраны общественного порядка. Полицейские помогают другим экстренным службам ликвидировать возгорание.

Также на место прибыли следственно-оперативная группа и передвижная криминалистическая лаборатория. Специалисты установят причину возгорания.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.