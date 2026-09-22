В уфимской Федоровке появится торгово-офисное здание: мэрия дала добро на строительство

Фото: Администрация Уфы

В селе Федоровка (Калининский район Уфы) планируют построить торгово-офисное здание. Под застройку отвели участок площадью 10,36 гектара. Он ограничен улицами Рассветной, Галечной, Специалистов и проектируемой улицей. Постановление о разработке проекта планировки и межевания подписал исполняющий обязанности мэра Уфы Рустам Шарипов.

Кроме самого здания на территории разместят объекты транспортной и инженерной инфраструктуры. Точные характеристики объекта определят на стадии разработки документации.

Инициатором выступил Эльмир Вахитов. Работы он профинансирует из собственных средств.

Сначала специалисты изучат территорию. Они проверят грунт, подземные воды и экологию. Затем подготовят план застройки и разбивку участков. Готовые документы нужно передать в городское управление архитектуры в течение 18 месяцев. В противном случае решение перестанет действовать.

В проекте предусмотрят благоустройство, инженерные сети, парковки и зарядные станции для электромобилей. Для маломобильных групп населения создадут доступную среду.

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