Прокуратура через суд обязала уфимскую мэрию оформить лес в муниципальную собственность: речь идет о земле в 250 гектаров

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе леса площадью свыше 250 гектаров через суд оформили в муниципальную собственность. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку исполнения лесного и земельного законодательства. Выяснилось, что леса растут на участках в Кировском и Ленинском районах Уфы, на землях Уфимского городского лесничества. При этом участки на государственный кадастровый учет не поставили, право муниципальной собственности на них не зарегистрировали, а сведения в госреестре отсутствуют.

Прокуратура обратилась в суд и попросила обязать муниципалитет принять соответствующие меры. Требования инстанция удовлетворила.

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