Уфимцы пожаловались Бастрыкину на застройщика: они жалуются, что тот не построил школу и детсад

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе начали процессуальную проверку после жалоб граждан на застройщика. Об этом рассказали в информационном центре Следственного комитета России.

Свое видеообращение председателю СКР Александру Бастрыкину уфимцы разместили в социальных сетях. По их словам, застройщик не выполнил обязательства и не возвел на территории жилого комплекса школу и детский сад. В итоге дети вынуждены ходить в близлежащие учреждения, которые работают в условиях перегруженности. Граждане полагают, что уполномоченные органы бездействуют в решении их вопроса.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по республике Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе процессуальной проверки и по доводам обращения.

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