Месяцами мучил соседей: в Уфе принудительно вычистили квартиру «Плюшкина»

Фото: ФССП Башкирии

В Уфе принудительно вычистили квартиру мужчины от мусора. Об этом рассказали в Федеральной службе судебных приставов Башкирии.

Уфимец несколько месяцев копил хлам и все никак не мог от него избавиться. В итоге жилье стало непригодным для безопасного и комфортного проживания, а запах в подъезде, насекомые и антисанитария мешали жить не только хозяину квартиры, но и соседям.

В итоге Администрация Советского района обратилась в суд. Инстанция обязала мужчину навести в доме порядок. Однако 58-летний гражданин злостно игнорировал решение. Тогда в Советском районном отделе судебных приставов возбудили исполнительное производство. Уфимцу дали месяц на то, чтобы привести квартиру нормальный вид, однако, когда специалисты пришли с проверкой, они увидели, что мусора стало только в разы больше.

Мужчину дважды привлекли к административной ответственности. Штрафы в тысячу и 200 тысяч рублей никакого эффекта не оказали. И после этого судебные приставы вместе с представителями администрации организовали принудительную уборку. Рабочие привели в порядок квартиру. В залежах мусора нашли просроченные консервы, пустые бутылки, одежду, макулатуру, старую технику и бытовые отходы.

– Десятки мусорных пакетов отправились на свалку, а квартира приобрела надлежащее состояние, – сообщает ФССП.

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