«Родила ребенка в чашу унитаза»: уфимка утопила своего новорожденного сына

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе 34-летней женщине вынесли приговор за убийство младенца. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов республики.

– В сентябре 2025 года подсудимая, находясь дома и осознавая, что у нее начался процесс родов, родила жизнеспособного доношенного ребенка мужского пола в чашу унитаза, – сообщает надзорное ведомство.

Подсудимая работала медицинской сестрой и могла оказать ребенку помощь. Однако она умышленно оставила младенца в воде и не обратилась за квалифицированной медицинской помощью. В итоге малыш захлебнулся и умер.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Уфимка признала вину. Октябрьский районный суд назначил ей два года ограничения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.

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