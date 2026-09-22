Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 сентября 2026 6:53

Симки за миллион: в Башкирии осудят ОПГ, сотрудничавшую с мошенниками

В Башкирии осудят ОПГ, оформлявшую SIM-карты для мошенников
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Стерлитамаке восемь мужчин обвиняются в организации деятельности по передаче абонентских номеров мошенникам. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Согласно версии следствия, с августа по сентябрь прошлого года обвиняемые работали в составе ОПГ. Они оформляли абонентские номера на третьих лиц, а затем за деньги передавали их другим злоумышленникам. Деятельность банды пресекли сотрудники правоохранительных органов. Участников поймали при отправке почти 90 сим-карт в другой регион – за это фигурантам предназначалась сумма свыше миллиона рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Участие в организации деятельности по передаче абонентских номеров в нарушение требований законодательства». Обвиняемые признали вину.

– В отношении других участников преступной группы материалы уголовного дела выделены в отдельное производство. Уголовное дело направлено в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу, – сообщает прокуратура.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.