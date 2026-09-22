Симки за миллион: в Башкирии осудят ОПГ, сотрудничавшую с мошенниками

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Стерлитамаке восемь мужчин обвиняются в организации деятельности по передаче абонентских номеров мошенникам. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Согласно версии следствия, с августа по сентябрь прошлого года обвиняемые работали в составе ОПГ. Они оформляли абонентские номера на третьих лиц, а затем за деньги передавали их другим злоумышленникам. Деятельность банды пресекли сотрудники правоохранительных органов. Участников поймали при отправке почти 90 сим-карт в другой регион – за это фигурантам предназначалась сумма свыше миллиона рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Участие в организации деятельности по передаче абонентских номеров в нарушение требований законодательства». Обвиняемые признали вину.

– В отношении других участников преступной группы материалы уголовного дела выделены в отдельное производство. Уголовное дело направлено в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу, – сообщает прокуратура.

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