«Черное небо» затягивается: режим НМУ продлят в Башкирии еще на сутки

Фото: Леонид ВАЛЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 22 сентября, режим неблагоприятных метеорологических условий в Башкирии продлят еще на 24 часа. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

С 20:00 режим, известный в народе как «Черное небо», продолжит действовать в городских и сельских поселениях. Безветренная погода не дает вредным веществам рассеиваться. Они оседают у земли, на уровне жилых домов. Пока действует режим, промышленные предприятия обязаны сократить выбросы в атмосферу.

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