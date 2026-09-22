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НовостиПроисшествия22 сентября 2026 5:26

Поножовщина из-за ревности: на уфимку завели «уголовку» из-за нападения на бывшего

В Уфе ревнивица ранила ножом бывшего сожителя
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе 30-летняя женщина ранила ножом бывшего сожителя. Об этом рассказали в МВД Башкирии.

Мужчина пришел в гости к бывшей сожительнице в квартиру на улице Максима Рыльского. Во время совместного распития спиртного между ними на почве ревности вспыхнула ссора. В какой-то момент женщина схватила кухонный нож и ударила его в область грудной клетки.

Осознав случившееся, уфимка сама вызвала экстренные службы. Потерпевшего госпитализировали. Орудие преступления изъяли, подозреваемая дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия».

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