Поножовщина из-за ревности: на уфимку завели «уголовку» из-за нападения на бывшего

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе 30-летняя женщина ранила ножом бывшего сожителя. Об этом рассказали в МВД Башкирии.

Мужчина пришел в гости к бывшей сожительнице в квартиру на улице Максима Рыльского. Во время совместного распития спиртного между ними на почве ревности вспыхнула ссора. В какой-то момент женщина схватила кухонный нож и ударила его в область грудной клетки.

Осознав случившееся, уфимка сама вызвала экстренные службы. Потерпевшего госпитализировали. Орудие преступления изъяли, подозреваемая дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия».

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