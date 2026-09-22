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НовостиПолитика22 сентября 2026 5:12

Назаров теперь в Курултае: его избрали депутатом на дополнительных выборах

Премьер-министр Башкирии прошел на выборах в депутаты Курултая
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Центральная избирательная комиссия Башкирии провела 178-е заседание и подвела итоги дополнительных выборов. Депутатом Государственного Собрания – Курултая седьмого созыва по Кизильскому избирательному округу №28 избран премьер-министр республики Андрей Назаров. Об этом рассказали в пресс-службе ЦИК региона.

Заседание вел председатель Центризбиркома Азат Галимханов. Члены комиссии утвердили сводные данные по использованию избирательных бюллетеней. Комиссия признала дополнительные выборы состоявшимися и действительными.

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